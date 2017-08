Auteur: Zico Saerens

Joss Stone en ex-Spice Girl Melanie C staan in november op het podium van Night of the Proms. De twee Britse zangeressen zullen zowel in het Sportpaleis in Antwerpen als in de Ethias Arena in Hasselt te zien zijn. Uit eigen land breidt Isabelle A een vervolg op haar comeback met een plaatsje op de affiche.