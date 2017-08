"De opdracht is eenvoudig. Festivalgangers op camping Chill, die zondagochtend hun tent opruimen, maken bij het buitengaan een foto aan de speciale fotowall en delen daarna de foto op Instagram met de hashtag #AlpacaMyTent. De leukste inzendingen maken kans op een combiticket voor vijf vrienden voor Pukkelpop 2018", vertellen Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine en UCLL-directeur Marc Vandewalle.

Ieder jaar laten de kampeerders heel wat materiaal en rommel achter op de terreinen. Vorig jaar ging het om ongeveer 150 ton restafval op de campings Chill, Relax, Relax+ en Camping Crew. De twee partners willen de festivalgangers weer meer milieubewust maken. Alpaca verwijst enerzijds naar een berglama, maar is ook een Engelse woordspeling op "I'll pack my".

"We houden niet van het belerend vingertje, maar anderzijds kunnen we er niet omheen. Nochtans zetten we al jaren in op het sensibiliseren van de Pukkelpoppers. Op zowat alle zeildoeken op onze kampeerterreinen staat de boodschap om spullen en rommel op te ruimen, maar ons hele Clean Up Your Act-concept had blijkbaar een nieuwe push nodig. Daarom dit laagdrempelig initiatief", aldus Chokri.

"Een campagne opzetten is altijd een gok, maar de UCLL-studenten en -docenten zijn alvast heel enthousiast. Naast deze campagne zetten we trouwens weer in op groene energie en nieuwe experimenten. We leggen de lat dus hoog. Misschien slepen de UCLL en Pukkelpop opnieuw een prijs in de wacht op de European Festival Awards", zegt Marc Vandewalle. Zo viel Pukkelpop met het Smart Energy Grid project in de prijzen op de European Festival Awards.