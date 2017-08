Net als de zanger van onder meer "Ace of Spades" was de Lemmysuchus geen doetje: het monster was bijna zes meter lang en had een schedel van een meter groot en lange, stompe tanden, perfect om beenderen of het schild van zeeschildpadden te verpletteren. De krokodil terroriseerde de Britse kustwateren in het Jura-tijdperk, meer dan 145 miljoen jaar geleden.

Het fossiel, dat begin 20e eeuw werd opgegraven in Peterborough, moest een nieuwe naam krijgen nadat een paleontologe had ontdekt dat het in eerste instantie verkeerd ingedeeld was, zo meldt de BBC.