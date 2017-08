Acht jaar is het geleden dat ze uit het leven stapte: Yasmine, de artiestennaam van Hilde Rens. Toch is sinds vandaag "Kwart voor tijd" op alle platformen beschikbaar, een nummer dat ze een jaar voor haar dood opnam en dat Luc Standaert en Ronald Vanhuffel tot een single bewerkten. In "Spits met David" op Radio 2 was het lied om 17 uur vanavond voor het eerst te horen.

"Dit is een bewerking van een opname uit 2008 toen Yasmine aan Song City deelnam", zegt Standaert. "Dat was een week waarin ik internationale artiesten samenbracht die ook auteur-componist zijn. Ze schreven samen liedjes die we nadien op plaat uitbrachten of tv-programma's binnenloodsten. "Kwart voor tijd" was 1 van die nummers."

"We waren van plan het nummer af te werken, maar toen begonnen de moeilijkheden in haar relatie. Die liep uiteindelijk op de klippen en het was niet het geschikte moment om over het lied na te denken of eraan voort te werken. Intussen was ook aan Song City een einde gekomen, hoewel we dit jaar een nieuwe editie organiseren. Vandaar dat we het nu een goed moment vonden om eindelijk iets met het nummer te doen."