"Het was raar om de stem te horen van iemand die al acht jaar dood is", reageert hij in "Het Nieuwsblad". "In de studio was het soms echt happen naar adem. Maar het is wel een sterke song geworden. Donker, heel erg zoals ze was."

Melaerts vond het niet gemakkelijk om aan het nummer mee te werken, maar hij vindt het naar eigen zeggen wel kunnen dat een nieuw nummer van Yasmine uitgebracht wordt, "omdat de opbrengst naar Make-A-Wish gaat".

Zangeres en presentatrice Geena Lisa is heel benieuwd om het nieuwe nummer te horen, zegt ze in de krant. "Yasmine zal zeker met hart en ziel aan dit nummer hebben gewerkt. Dan is het fijn dat het is afgewerkt."