Dranouter blijft op tweede dag grotendeels gespaard van buien

Het is aangenaam toeven in het Heuvelland vandaag. De tweede dag van het festival Dranouter is in volle gang. Onze reporter Tijs Mauroo gaf zijn ogen in de vooravond de kost.

