Bij ons scoorden ze in de jaren 1990 hits met “Hyper hyper”, “Move your ass” en vooral “How much is the fish”. En optreden doet Scooter kennelijk nog altijd. Gisteren kwamen ze aan op de Krim om er op het festival ZBFest te spelen, in Balaklava. Ze waren via de Zwarte Zee naar de Krim gevaren.

Maar dat kan de bandleden zuur opbreken, want Oekraïne start een rechtszaak tegen hen omdat ze illegaal naar het Russische schiereiland zouden zijn gereisd. De Oekraïense zaakgelastigde in Duitsland spreekt “niet enkel van een schandaal, maar ook een misdrijf met zware juridische gevolgen, die zwaar bestraft zal worden.”

Het is een misdrijf waar in Oekraïne tot acht jaar cel op staat. Wie naar de Krim reist, moet dat vanuit de Oekraïne doen en daarvoor toestemming krijgen van de Oekraïense overheid. Oekraïne had Scooter vorige maand al gewaarschuwd. Maar zanger H.P. Baxxter (53 jaar oud intussen) zei toen dat zijn band enkel naar de Krim ging om er op te treden en niet om politieke redenen. De band heeft nu nog niet gereageerd.