De vorige recordhouder op de videowebsite was ook al een muziekclip: "See You Again" van Wiz Khalifa en Charlie Puth. Die clip staat voorlopig op ruim 2,99 miljard kijkbeurten. Daarvoor stond "Gangnam Style" van het Zuid-Koreaanse fenomeen Psy lange tijd bovenaan het klassement.

"Despacito" had midden juli al een streamingrecord van Justin Bieber gebroken, toen het liedje samengeteld 4,6 miljard keer aangeklikt was via verschillende streamingdiensten. In de officiële Vlaamse hitlijst, de Ultratop, staat het liedje inmiddels al 10 weken op de hoogste positie.