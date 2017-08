De Lokerse Feesten kiezen opnieuw voor een groot aantal Belgische groepen, gecombineerd met bekende internationale acts als rockgroep The Offspring, rapper Lil Wayne en zangeres Zara Larsson. Die laatste moest haar optreden vorige week afzeggen en is intussen vervangen door de Britse zangeres Anne-Marie.

Komende zondag staat dan weer in het teken van rockmuziek met legendarische namen als Alice Cooper en Marilyn Manson. Dat is met 49 euro ook de duurste avond. "We laten de ticketprijs afhangen van de prijs die de groepen vragen. En we beginnen er zondag ook een stuk vroeger aan", legt woordvoerder Bruno Van Eetvelde uit. Voor de rockavond, waarop ook de Amerikaanse metalband Megadeth zal optreden, zijn nog enkele tickets beschikbaar.

Naast de Main Stage is ook dit jaar een tweede podium opgesteld, de Red Bull Elektropedia Room, waar in het weekend tot in de vroege uurtjes muziek is geprogrammeerd. De organisatie heeft het kampeerterrein dit jaar in eigen beheer ondergebracht op 5 minuten van het terrein en de capaciteit is opgedreven tot 400 plaatsen per nacht. Er komt ook een extra nachtbus richting Antwerpen, naast de bestaande trajecten richting Gent Dampoort, Dendermonde, Beveren en Bornem.