Bono: "Laat ons in tijden van terreur tolerant blijven"

Bono pleitte gisteravond voor verdraagzaamheid tijdens het concert van U2 in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. U2 vierden er het 30-jarig bestaan van hun vijfde plaat, "The Joshua Tree". Dat is een album dat in 1987 uitkwam en de kijk van U2 op het Amerika van toen verwoordde; een visie die volgens U2 vandaag nog altijd brandend actueel is.

