Het verhaal van "The Joshua Tree" is dat van het Amerika van de jaren 80, waarbij de nummers heel kritisch waren voor de regeerperiode van de toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan, legt Verhaegen uit.

De boodschap van de plaat is overigens ook vandaag nog heel actueel. Dat bleek toen alle nummers van "The Joshua Tree" waren afgewerkt en na een korte pauze een filmpje over een Syrisch meisje op het gigantische scherm werd geprojecteerd. De band zette toen ook het nummer "Miss Sarajevo" in, voor de gelegenheid omgedoopt in "Miss Syria".

Tegelijkertijd ging in het zitgedeelte van het stadion een heel grote tifo rond waarop het gezicht van hetzelfde Syrische meisje stond afgebeeld. "Die was ook op het grote scherm te zien. Veel mensen hadden niet direct door dat die tifo hier rondging, maar toen ze dat toch beseften, zorgde dat toch wel voor een heel speciaal moment", zegt Sokol. "Het is eens een andere manier om dezelfde boodschap te brengen."

De verwijzingen naar de actualiteit mogen niet verbazen, een concert van U2 is namelijk nooit alleen een rock-'n-rollshow. Er wordt ook altijd een boodschap meegegeven. Over de vluchtelingencrisis dus, maar Bono had ook het een en ander te zeggen over de brexit. "Zo zei hij onder meer: Europe is a very good idea", zegt Sokol.

Tijdens het laatste gedeelte van het concert werd het nummer "Ultraviolet (Light My Way)" opgedragen aan de vrouwen van de vier bandleden, en stak Bono nog een speech af over vrouwenrechten, terwijl op het scherm achter hem op dat moment enkele belangrijke vrouwen de revue passeerden, met onder meer in het Belgische gedeelte ook atlete Nafi Thiam en koningin Mathilde.

