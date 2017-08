Drie gebruikte batterijen of een donatie van drie euro ten voordele van het door Natuurpunt beheerde natuurgebied "Absolutely Free Forest", meer is er niet nodig om toegang te krijgen tot het Absolutely Free Festival in Genk.

Het festival is volgens de organisatie "met opzet relatief klein, koppig en onafhankelijk". "AFF doet alles nét ietsje anders", zegt Art Philippeth van AFF.

"We hebben in samenwerking met Campr een unieke pop-up camping bovenop de dakterrassen van C-mine, alle cateringstanden zijn fairtrade en typisch Genks, creatieve kinderanimatie wordt voorzien en enthousiaste bezoekers die 10 batterijen meenemen trakteren we op koffie en Limburgse verjaardagstaart!"

AFF mikt voor deze editie op ongeveer 8.000 bezoekers. "Die kunnen vrijdag hun dansbenen volop gebruiken en zaterdag is het de beurt aan hun gitarenhart", aldus Philippeth. Met dj's als George Fitzgerald uit Groot-Brittanië, de Canadese Jessy Lanza, de Spanjaard Pional en indiepop- en rockbands als het iconische The Notwist uit Duitsland, King Khan & The Shrines uit Canada en de Britse punkers van Bad Breeding voorziet AFF in een internationale programmatie. Maar ook Belgisch talent als San Soda, BRNS, Hypochristmutreefuzz, DJ Eppo Janssen en Whispering Sons komen aan bod.

Met gebruikte batterijen als toegangsprijs, aandacht voor mobiliteit, herbruikbare drinkbekers en fairtrade en lokale eetstanden draagt AFF aandacht voor mens en milieu hoog in het vaandel. "AFF is dan wel gratis, 't is allesbehalve gratuit", klinkt het nog.