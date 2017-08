"The Joshua Tree" kwam als vijfde studioalbum van U2 uit in maart 1987. Het is met ruim 20 miljoen verkochte exemplaren het best verkochte U2-album, en een van de best verkochte platen aller tijden. Het is ook de plaat waarvoor U2 zowel bij zijn fans als bij de muziekpers het meeste lof oogst.

Vlakblad Rolling Stone zet het nummer op een 26e plaats in zijn "500 beste albums aller tijden"-lijst. U2 kreeg voor "The Joshua Tree" ook de Grammy voor beste plaat. Singles "Where the streets have no name", "I still haven't found what I'm looking for" en "With or without you" werden allemaal radiohits die nu nog steeds hoog genoteerd staan in allerlei eindejaarslijstjes.

