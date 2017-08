Een eerste show was al aangekondigd voor zaterdag 17 maart en die is uitverkocht. Nu volgt een tweede concert op zondag 18 maart. "We zijn de shows momenteel nog aan het invullen. Het wordt ook véél langer dan dat we ooit hebben gespeeld", legt Pardoel uit op radiozender MNM. Hij belooft ook nieuw werk in de Lotto Arena.

Voor Pardoel is het dit jaar echt wel het jaar van de definitieve doorbraak in Vlaanderen, net zoals dat is voor zijn Nederlandse collega Boef (bekend van "Habiba"). "Als ik op straat loop, zijn er altijd mensen die op de foto willen. Dat vind ik wel leuk", zegt Pardoel.

Pardoel stond tot voor 2009 keukens te verkopen. Plots raakte hij bekend dankzij zijn samenwerking met The Opposites aan "Broodje bakpao". Daarna volgden meezingers als "Louise" en "Ik neem je mee". Zijn passage in het VTM-programma "Liefde voor muziek", waarin onder anderen Clouseau, Lady Linn en Josje Huisman zijn liedjes coverden, wakkerde alleen maar de liefde aan in Vlaanderen. Resultaat: zijn agenda staat bomvol met optredens in ons land.