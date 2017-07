De Brusselse politie bereidt zich intussen voor op de mogelijke verkeershinder die het concert kan veroorzaken. Het concert is met 50.000 bezoekers immers volledig uitverkocht en in combinatie met de structurele avondfiles levert dat mogelijk problemen op de Brusselse ring ter hoogte van de Heizel.

Om de verkeershinder tegen te gaan kunnen de uitritten 8 "Wemmel" en 2 "Strombeek-Bever" indien nodig afgesloten worden. In functie van de volkstoeloop voor of na het optreden kunnen de Houba de Strooperlaan, de Keizerin Charlottelaan en de Magnolialaan, eveneens tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer. De lanen in het park van Laken zijn niet toegankelijk voor het autoverkeer. Het voorprogramma van het concert begin om 19 uur en het einde is gepland rond 23 uur. De politie vraagt om zoveel mogelijk van het openbaar vervoer gebruik te maken;

Organisator Live Nation en de NMBS zetten extra treinen in naar Genk, Lokeren, Mol, Oostende en Roeselare. Richting Wallonië zijn er geen extra treinen. Daarop was kritiek gekomen in de Franstalige media, maar volgens Live Nation is de geografische spreiding van de ticketverkoop in Wallonië zo divers, dat er geen garantie is dat een extra trein voldoende passagiers zou halen.