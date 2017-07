U2 is op tournee met "The Joshua Tree" en strijkt dinsdag in ons land neer, in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Centraal staat de 30ste verjaardag van het gelijknamige album van de band. Bono en co traden gisteren al op in de ArenA in Amsterdam. Algemeen Dagblad en Metronieuws schrijven dat U2 een hommage bracht aan David Bowie én de Nederlandse prins Friso. Bowie stierf vorig jaar aan de gevolgen van kanker, Friso overleed in 2013 één jaar na zijn ski-ongeluk in Oostenrijk.

Tijdens de nummers "Bad", "Vertigo" en "Beautiful day" weerklonken flarden van "Heroes", "Rebel rebel" en "Starman" van Bowie. Bono droeg dan weer "One tree hill" op aan Friso. Weduwe Mabel zat in de zaal en tweette enkele foto's van het concert (zie hieronder). Bono en prinses Mabel zijn al jaren bevriend. Beiden zetten zich in voor liefdadigheid. Zo woonde de zanger de herdenkingsplechtigheid voor Friso nog bij in 2013 in Delft.