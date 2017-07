Het Sfinksfestival in Boechout is traditioneel een familiefestival en dus zijn er ook veel kinderen aanwezig. Aangezien de rapper Boef ook populair is bij kinderen, waren ook zij talrijk aanwezig, vaak ook op de eerste rijen.

De festivaltent was lang voor het optreden volgelopen en het was dus drummen binnen. Daardoor kregen een aantal kinderen het benauwd. Enkelen vielen flauw of verloren hun ouders uit het oog. Boef zag het gebeuren vanop het podium en besloot om vroegtijdig zijn optreden te beëindigen.

“We wisten natuurlijk dat Boef een jonger publiek zou aantrekken”, reageert organisator Patrick De Groote in Het Nieuwsblad. “Maar dat zulke jonge kinderen voor het podium zouden staan, was een verrassing. Het is een teleurstelling, vooral voor al die jonge mensen die naar dit concert hadden uitgekeken. Ze waren met velen gekomen, het was gratis, en het eindigde voor hen in mineur”, besluit De Groote.