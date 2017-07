Iggy Pop, zoals steeds in bloot bovenlijf op het podium, zette met een scherpe versie van "I Wanna Be Your Dog" van de vroegere Stooges meteen de toon voor wat zou volgen. Na enkele hits zoals "The Passenger", aangekondigd met "I'm a fuckin' passenger, pick me up", en "Lust for Life" volgden even later verbluffende versies van Stooges-songs als "I'm Sick of You" en vooral "Search and Destroy". Tijdens de nummers toonde Iggy Pop samen met zijn band bijzonder veel grinta. Hij was goed bij stem en begaf zich tijdens het zingen meermaals onder het publiek.

(lees voort onder de foto)