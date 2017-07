Voor minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) was het de eerste keer op Tomorrowland. Zij had eerst haar bedenkingen om naar het dancefestival te komen, want de afgelopen weken waren zwaar geweest met het gesloten zomerakkoord. De Block had met andere woorden wat slaap in te halen. Toch stond ze er gisteren. "Aan de mensen die ik al zien lopen heb en de ambiance die er is, zal het geweldig worden", vertelde De Block aan Studio Brussel. De minister gaf toe dat de gedraaide muziek "niet echt haar muziek" was. De Block wilde wel graag deconnecteren. "Ik ben niet zo'n danser, maar ik ben van plan te deconnecteren van de cijfers en de tabellen, en de punten en de komma's van tijdens de onderhandelingen. Ik ga me onderdompelen in de muziek."