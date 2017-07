Ook in Groot-Brittannië worden de hitlijsten gedomineerd door Linkin Park. Deze week staan 9 albums van de groep in de top 100, waarvan 5 in de top 40. Het debuutalbum van de groep, "Hybrid theory", staat op nummer 4 en het meest recente album, "One more light", op nummer 5. Het is de eerste Amerikaanse band in 50 jaar die met drie albums in de Britse album top 10 staat.

Linkin Park was bezig aan een wereldtournee om hun nieuwe plaat te promoten, toen Chester Bennington op 20 juli uit het leven stapte. Begin juli stond de groep nog op Rock Werchter. De rest van de tournee is intussen afgelast.