Perry heeft net een nieuw album uitgebracht, "Witness", dat ze op de de awardshow in de kijker zal zetten. Ze is zelf genomineerd in 5 categorieën, waaronder beste pop. Hiphopper Kendrick Lamar kan met 8 nominaties de meeste prijzen in de wacht slepen.

Een opmerkelijke nieuwigheid op de MTV Video Music Awards is dat de prijzen genderneutraal zijn. Er is geen opdeling meer in prijzen voor mannelijke artiesten en vrouwelijke artiesten.

In het verleden werd de awardshow onder meer gepresenteerd door Miley Cyrus, Kevin Hart, Chelsea Handler en Russell Brand.