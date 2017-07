Solange staat op donderdag op de Main Stage. De organisatie benadrukt dat er niet veel tickets meer beschikbaar zijn voor de eerste dag van het festival.

Eerder deze zomer moest Solange haar optreden op Dour nog last minute annuleren omdat ze oververmoeid was. De Amerikaanse zangeres is de jongere zus van Beyoncé. Met haar album "A seat at the table" is ze doorgebroken bij een groot publiek.

Mondo Cozmo en Frances hebben intussen hun shows op Pukkelpop moeten annuleren, maakt de organisatie ook bekend.