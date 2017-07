De komst van koning Filip en koningin Mathilde naar Tomorrowland op onze nationale feestdag was op zijn minst opmerkelijk te noemen. Dat het koningspaar op 21 juli op de uitnodiging van de organisatie inging, is ook andere festivals niet ontgaan. Ook Pukkelpop mikt nu op koninklijk bezoek.

En het is geen toeval dat het Nederlandse koningspaar wordt aangeschreven: het thema van de Petit Bazar, een belevingshoekje op de festivalwei met veel randanimatie en eetkraampjes, is na het kerstthema van vorig jaar omgedoopt tot "hup Holland hup"-dorp. Via hun Twitteraccount postte Pukkelpop een foto van de officiële uitnodiging die is uitgestuurd. "Majesteit heeft u onze correspondentie al ontvangen?", polst het festival.

Voorlopig heeft het Nederlandse hof nog niet gereageerd op de uitnodiging, die enkele weken geleden is verstuurd. Pukkelpop vindt altijd in hetzelfde weekend plaats als het Nederlandse festival Lowlands. Het is ook niet duidelijk of hun agenda een bezoek aan ons land toelaat. Het eerste officiële bezoek van het Nederlandse koningspaar na hun vakantie staat gepland op 24 augustus.