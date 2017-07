De Vlaamse Debby Gommeren, die in Los Angeles woont, zag alles gebeuren. "Ik ga elke week op woensdagavond naar de kerk. Justin Bieber en Kim en Kourtney Kardashian zijn er meestal ook", getuigt Gommeren aan VRT-Nieuws. "Ook dit keer waren ze samen".

"Na de kerkdienst wachtten verschillende paparazzi Bieber op. Hij probeerde met zijn wagen weg te rijden en daarbij raakte hij een fotograaf die hem stond op te wachten. Hij stapte uit om te kijken of het ernstig was". Volgens Gommeren was de popster verblind door de flits. Volgens TMZ.com bleef de zanger een 10-tal minuten bij de man tot de hulpdiensten en de politie aankwamen. De fotograaf zou niet zwaargewond zijn.

Begin deze week raakte bekend dat Bieber zijn wereldtournee voortijdig stopzette. Details over de reden voor het schrappen van de concerten werden niet gegeven, maar volgens Amerikaanse media had Bieber door de slopende tournee nood aan rust.