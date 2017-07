Volgens Jones is hij in totaal zo'n 30 miljoen dollar misgelopen aan royalty's. De jury heeft de producer in het gelijk gesteld, maar het bedrag dat hij krijgt is wel een pak lager dan waar hij om gevraagd had. "Hoewel dit niet het volledige bedrag is dat ik zocht, ben ik dankbaar dat de jury in mijn voordeel heeft geoordeeld. Ik zie dit niet alleen als een overwinning voor mij persoonlijk, maar voor de rechten van artiesten in het algemeen", reageerde hij.

"Deze rechtszaak ging niet over Michael, het ging over het beschermen van de integriteit van het werk dat we in de opnamestudio hebben gedaan en de nalatenschap van wat we gecreëerd hebben."

De advocaten van de Jackson-familie reageren ontgoocheld op de uitspraak. "Elk bedrag dat meer is dan wat bepaald is in de contracten is te veel en oneerlijk voor de erfgenamen van Michael. Hoewel Mr. Jones dit voorstelt als een overwinning voor de rechten van artiesten, is de echte artiest hier Michael Jackson en het is zijn geld waar Mr. Jones op uit is."