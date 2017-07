Proudmich, Audiowave, Spynex, Vollenbak, Jellousy, Jerome X en Maesive: dat zijn de 7 dj's die volgende week deelnemen aan de wedstrijd "MNM start to dj 2017".

Vanaf 31 juli nemen ze het elke avond van 20 uur tot 23 uur tegen elkaar op in Surfclub De Kwinte in Westende. De twee beste dj's nemen het op 5 augustus van 19 uur tot 22 uur tegen elkaar op in de finale. Hun prestaties zijn telkens rechtstreeks op de radio te beluisteren.

De uiteindelijke winnaar krijgt een jaar lang een eigen radioshow op MNM. Hij treedt daarbij in de voetsporen van DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn en 5NAPBACK.

Wie wil kan op een speciale website stemmen voor haar of zijn favoriete dj. Daar zijn ook korte profielen van alle kandidaten te vinden.