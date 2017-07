Barbara Sinatra had een carrière als model en showgirl in Las Vegas achter de rug toen ze Frank Sinatra ontmoette. Het koppel trouwde in 1976, in de nadagen van de carrière van de crooner. Ze was de vierde (en laatste) echtgenote van Sinatra. Hun huwelijk duurde 22 jaar, tot Frank Sinatra overleed in 1998.

Ze hield zich onder meer bezig met liefdadigheid. In 1986 startte ze samen met haar man het Barbara Sinatra Children's Center op in Californië, naast het bekende Betty Ford Center. Het centrum verleent hulp en opvang aan verwaarloosde en mishandelde kinderen. Barbara Sinatra bleef altijd nauw betrokken bij de instelling.

Frank Sinatra was eerder getrouwd met Nancy Barbato en de actrices Ava Gardner en Mia Farrow. Toen hij Barbara voor het eerst ontmoette was hij nog getrouwd met Gardner. Voor Barbara was het haar derde huwelijk. Zij was eerder getrouwd met Zeppo Marx, een van de beroemde Marx-broers.