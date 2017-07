De "Purpose World Tour" startte in maart 2016. De voorbije 16 maanden trad Bieber meer dan 150 keer op in 6 continenten. Daarbij waren ook concerten in het Sportpaleis in Antwerpen. De komende weken stonden nog 14 optredens gepland, in de VS, Hongkong, de Filipijnen, Singapore en Indonesië.

Maar die optredens gaan dus niet door. "Wegens onvoorziene omstandigheden schrapt Justin Bieber de rest van zijn "Purpose World Tour"-concerten. Justin houdt van zijn fans en vindt het vreselijk om hen te ontgoochelen", zo staat te lezen in mededeling op de website van de popster. De tickets voor de afgelaste concerten zullen terugbetaald worden.

Details over de reden voor het schrappen van de concerten worden niet gegeven, maar volgens verschillende Amerikaanse media heeft Bieber door de slopende tournee nood aan rust.