Oorwurm "Despacito" is niet enkel de zomerhit van het moment: intussen is de versie van het sensuele nummer met gastzanger Justin Bieber ook het meest gestreamde lied aller tijden. Het is dus geen toeval dat president Maduro uitgerekend dat nummer uitkiest om op een schijnbaar onschuldige manier een politieke boodschap mee te verspreiden.

In zijn wekelijks televisieprogramma "Sundays with Maduro" stelde de Venezolaanse president een remix van "Despacito" voor. In de nieuwe liedjestekst stelt hij zijn plan voor een omstreden grondwetswijziging voor, "voor de eenheid en vrede van ons land", zo klinkt het in het begin van het nummer. In de bijhorende videoclip is te zien hoe een vrolijke Maduro zijn bevolking aanmoedigt om mee te klappen en hem te volgen.

"Despacito", wat "traag" betekent, zou de Venezolaanse bevolking stappen vooruit kunnen zetten, aldus Maduro. "Gebruik eerder een stem dan wapens om je ideeën te uiten", zo klinkt de aangepaste tekst ook nog. Naar eigen zeggen heeft Venezuela een grondwetswijziging nodig om de stabiliteit wat te laten terugkeren. Maduro lijkt volgens critici echter op weg naar een dictatuur. Het rommelt al langer in het land, en er zijn geregeld harde confrontaties tussen manifestanten en de politie.

