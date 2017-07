"De manier waarop je over die demonen zong, was de reden waarom iedereen op je verliefd was. Zonder angst plaatste je ze op de voorgrond waardoor je ons samenbracht en ons leerde meer mens te zijn. Je had het grootste hart en slaagde erin het te tonen."

"We weten niet welk pad we in de toekomst zullen nemen, maar we weten dat jij het leven van elk van ons beter hebt gemaakt. Dankjewel voor dat geschenk. We houden van je en missen je ontzettend."

Bennington stapte op 20 juli uit het leven in Los Angeles. Lange tijd worstelde hij met drank- en drugsproblemen. Hij was getrouwd met Talinda Ann Bentley en was vader van 6 kinderen. Hij was 41.