In totaal zijn er enkele tientallen mensen aangehouden. "Hier komen 70.000 mensen uit alle hoeken van de wereld samen om feest te vieren. Uiteraard is er links en rechts wat werk aan de winkel, met wildplassers en foutparkeerders. We hebben ook een twintigtal personen bestuurlijk aangehouden: allemaal mensen die véél te veel gedronken hadden, en niet meer veilig naar huis konden", vertelt De Waele.

"We hebben ook 12 taxi's in beslag genomen tot 31 juli, omdat ze erg gevaarlijke verkeerssituaties met zich meebrachten en chaos veroorzaakten. Voor de rest hopen we dat het aantal incidenten volgend festivalweekend even laag ligt als dit weekend."

Tegen het tweede festivalweekend wordt de gang van zaken van de voorbije dagen geëvalueerd. "Het is de eerste keer dat de federale politie de veiligheid coördineert op en rond het festivalterrein. Uiteraard is er altijd marge voor verbetering, dus we bekijken zeker waar we nog kunnen bijsturen."