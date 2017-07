Van een massale opkomst, of hysterische taferelen zoals op Rock Werchter is er vandaag niet echt sprake: de Smash the House-tent staat behoorlijk vol, maar puilt zeker niet uit. Een deel van de aanwezige festivalgangers komt alvast een plekje inpalmen voor Dimitri Vegas en Like Mike, die na Colombie de tent afsluiten.

Het publiek moet er duidelijk wat inkomen. De pauzes tussen de nummers doen sommige festivalgangers geregeld vermoeden dat de set erop zit. De meeste dj's laten de boel immers liever niét stilvallen. Ook de rustige pianopassages die bepaalde nummers in elkaar laten overgaan, brengen wat verwarring.

Colombie probeert het publiek in het Engels aan te manen tot actie, maar dat lukt niet tot de achterste regionen van de tent. Een leuke sfeer hangt er wel en het publiek lust er pap van, maar een onverdeelde zegetocht wordt het niet. Valt Oscar and the Wolf uit de toon op Tomorrowland? Dat niet, maar hij gedijt beter op pakweg Rock Werchter op Pukkelpop. Een gastoptreden doen bij Charlotte De Witte, met wie hij "You're mine" maakte, of Dimitri Vegas en Like Mike: het is nog iets anders dan een dancepubliek warm maken voor je eigen dromerige elektro.