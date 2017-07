Een persoonlijk doel op zijn bucketlist was het hoofdpodium van Tomorrowland niet voor De Laet. Hij speelt liever in iets intiemere settings, zo vertelde hij ons vorig jaar. "Maar dit jaar zijn er twee festivalweekends, en deed de gelegenheid zich voor. Volgende week heb ik net als vorig jaar weer mijn eigen podium. En daar kan ik echt van genieten, om een programmatie uit te werken en mijn eigen nummers lang en melodisch uit te spelen, zoals op de plaat. Onder andere Oscar and the Wolf staat dan op mijn podium. Ik ben écht benieuwd hoe het Tomorrowlandpubliek op hem gaat reageren."

Voor vanavond heeft De Laet zich wel voorbereid. "Ik heb heel mijn set getimed, omdat ik exact binnen het uur moet blijven. Ik mag écht niet over tijd gaan, en ik ben daar net héél los in", lacht hij. "Ik heb een set voorbereid van 59 minuten, die extra minuut loop ik sowieso uit."

De Laet is het hoofdpodium vooraf al eens gaan bekijken. "Ik ben er gisteren eens gaan rondwandelen, ook tussen het publiek. Het podium is enorm cool! Ook tijdens de dag, zonder lichtshow, ziet het er erg mooi uit. Wat als het regent? Dat schrikt me niet af", zegt hij. "Weer à la Belge past perfect bij een artiest à la Belge."