Vorstelijke paar verrast dj's op Tomorrowland

Koning Filip en koningin Mathilde hebben er een drukke nationale feestdag opzitten, want naast de feestelijkheden in Brussel hebben ze het festival Tomorrowland bezocht in Boom.

