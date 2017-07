De predikanten vinden de teksten van Jebroer "godslasterlijk" en "verwerpelijk". De rapper zou de jeugd aanzetten tot drank- en drugsgebruik. De elf kerken betaalden daarom zowat de helft van de gage van de Nederlandse rapper aan Rob Vereijken, eigenaar van discotheek De Kreek in Ouddorp, waar Jebroer gisteravond zou optreden. Vereijken zwichtte onder de druk en gelastte het optreden af, omdat hij op goede voet verder wil in het kerkdorp.

De manager van de rapper noemt het “bizar” dat de kerken hebben meebetaald aan het annuleren van het optreden. “Ze begrijpen er niks van, want ze zeggen er niets van dat Mr. Polska als vervanger Jebroer werd geboekt. Die doet met het nummer Gustav pas echt aan heiligschennis. Duivelskinderen in een kerk en een vrouw die kotst in een doodskist, dat is pas echt gruwelijk.’’

Bovendien bleken de inspanningen van de kerken tevergeefs, want de Nederlands-Poolse rapper Mr. Polska sloot zijn show in de Ouddorpse discotheek gewoon af met het gewraakte “Kind van de duivel”, tot groot jolijt van de fans.