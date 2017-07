Tomorrowland verkocht ook dit jaar alle tickets, 400.000 in totaal, razendsnel uit. En dat ondanks de keuze om het festival dit jaar twee weekends te organiseren. In totaal wordt er zes dagen elektronische muziek gebracht door meer dan 1.000 artiesten op 17 podia.

Het thema van het dancefestival is dit jaar “"amicorum spectaculum", vrij vertaald: “spektakel van de vriendschap”. De festivalgangers worden ondergedompeld in de wereld van de vaudeville. Het hoofdpodium is voor de gelegenheid omgetoverd tot een gigantisch circus, compleet met carrousel, clowns en acrobaten.

Het gerucht doet de ronde dat Tomorrowland op deze nationale feestdag nog twee opvallende gasten mag verwelkomen. Koning Filip en koningin Mathilde zullen er naar verluidt een persoonlijke rondleiding krijgen achter de schermen, maar dat wil het Paleis voorlopig niet bevestigen.