Kevin Calluy Chester Bennington, de Amerikaanse zanger van de rockbank Linkin Park, is overleden. De autoriteiten van Los Angeles hebben dat bevestigd. Zijn lichaam werd gevonden in een huis in LA. Hij heeft zich van het leven beroofd. De supergroep Linkin Park stond op 1 juli nog als headliner op Rock Werchter. De band is vooral bekend van hits als "In the end" en "Crawling".