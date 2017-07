De rechter uit Manhattan liet 22 voorwerpen uit de veiling halen, nadat Madonna een spoedprocedure opgestart had. Volgens de Amerikaanse popster waren de spullen gestolen door Darlene Lutz, een voormalige vriendin, toen die haar hielp met verhuizen.

Het veilinghuis Gotta Have It Collectibles bood onder meer privéfoto's, ondergoed en een haarborstel met haren van Madonna te koop aan. Daarmee zou volgens de zangeres haar DNA-profiel kunnen worden vastgesteld. "Het is stuitend en diep beledigend dat mijn DNA geveild zou kunnen worden", zei ze in de rechtbank.

Een van de meest opvallende veilingstukken was een liefdesbrief van Tupac Shakur, met wie de zangeres rond 1994 een kortstondige romance beleefde. Uit die brief zou blijken dat de Amerikaanse rapper zijn relatie met Madonna verbrak vanwege haar huidskleur. Het veilinghuis verwachtte dat de brief zo'n 400.000 dollar (346.000 euro) ging opbrengen.

In een andere brief uit de vroege jaren negentig, die te koop werd aangeboden, schreef Madonna dat ze zangeres Whitney Houston en actrice Sharon Stone "vreselijk middelmatig" vindt. Stone reageerde op Facebook dat ze het absurd vindt dat iemand Madonna's privébrieven openbaar maakt. "Ik hou van je en bewonder je. Weet dat ik me niet tegen je zal laten opzetten door een inbreuk op onze persoonlijke levens", schrijft de actrice.