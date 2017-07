Auteur: Kirsten Sokol

Kirsten Sokol Vanaf vandaag stromen festivalgangers uit alle hoeken van de wereld opnieuw toe in provinciaal domein De Schorre in Boom voor dancefestival Tomorrowland. Dit jaar vindt het festival rond elektronische muziek niet één maar twee keer plaats. Morgen start het eerste festivalweekend, vandaag opent camping Dreamville zijn deuren met openingsfeest The Gathering. People of Tomorrow: hierbij alvast enkele praktische tips en weetjes over Tomorrowland 2017.