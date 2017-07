R. Kelly (50) laat via zijn advocate weten dat hier niets van aan is. Hij is naar eigen zeggen niet van plan om het hierbij te laten, maar hij wil zijn naam zuiveren. Het is niet de eerste keer dat Kelly wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij werd nooit schuldig bevonden aan concrete feiten. Zelf ontkent hij dat hij ooit over de schreef gegaan is. In 2008 werd hij al eens beschuldigd van kinderporno, toen er een seksvideo opdook van hem met een 14-jarig meisje.

R. Kelly is met 40 miljoen verkochte platen een van de meest succesvolle R&B-artiesten aller tijden, al dateren hits als "I believe I can fly" al van een tijdje geleden.