Het Dour-festival liep gisteravond af. Rond 13 uur vanmiddag vertrokken heel veel mensen op hetzelfde moment van de parking. Dat was te veel, geeft woordvoerder David Salomonowicz toe, de infrastructuur kon al die gezamenlijke vertrekkers niet aan. De vele auto's moesten allemaal langs één weg het terrein verlaten, en dat leidde tot urenlang aanschuiven.

Op de foto van de politiehelikopter (bovenaan) is duidelijk te zien dat de chaos op een bepaald ogenblik compleet was. Festivalgangers klaagden er over dat het moeilijk ademen werd met de ronkende motoren, het stof en de warmte.

Op de site van RTL meldden mensen dat ze al bijna vier uur stonden aan te schuiven. "Het gaat hier echt geen meter vooruit", aldus een festivalganger.

Het geduld van sommige bestuurders raakte op, en ze kozen er dan maar voor om een uitweg te zoeken via de omliggende velden. "Tientallen auto's reden gewoon door de velden", zo zei een getuige. Via Twitter riep de politie op om op de weg te blijven en niet door de weiden te rijden, nadat de politiehelikopter gezien had dat er mensen door de weiden begonnen te rijden.

Verschillende mensen klaagden er ook over dat er geen water werd uitgedeeld, ondanks de warmte. De politie had echter rond half twee al getweet dat het water gearriveerd was, en de organisatie zegt dat het in de loop van de namiddag ook is uitgedeeld.

De grootste problemen situeerden zich volgens Salomonowicz rond 15 en 16 uur. Na overleg met de politie heeft de organisatie maatregelen genomen en meer uitgangen geopend, vijf voor de twee parkings. Rond 18.30 uur waren de problemen opgelost, volgens de woordvoerder van het festival. De laatste auto's waren toen vertrokken.