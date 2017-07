Festival Hype-O-Dream in Waregem lokt 20.000 bezoekers

Het dancefestival vindt plaats in de hypodroom van Waregem en viert dit jaar zijn 5-jarig bestaan. Het is weer een beetje groter geworden. Toepasselijk, voor de verjaardag waren er nu vijf in plaats van 4 podia.

Het dancefestival vindt plaats in de hypodroom van Waregem en viert dit jaar zijn 5-jarig bestaan. Het is weer een beetje groter geworden. Toepasselijk, voor de verjaardag waren er nu vijf in plaats van 4 podia.