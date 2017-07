Gent geeft startschot voor tien dagen feesten

De Gentenaars hebben er weer een jaar naar uitgekeken, naar tien dagen Gentse Feesten. Voor de ene is dat een cultureel feest, voor de andere is het tien dagen uitbundig vieren met vrienden. Officieel zijn de feesten een goed uur geleden begonnen. Onze ploeg was er als eerste bij om de sfeer op te snuiven.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Gent geeft startschot voor tien dagen feesten

De Gentenaars hebben er weer een jaar naar uitgekeken, naar tien dagen Gentse Feesten. Voor de ene is dat een cultureel feest, voor de andere is het tien dagen uitbundig vieren met vrienden. Officieel zijn de feesten een goed uur geleden begonnen. Onze ploeg was er als eerste bij om de sfeer op te snuiven.