Tiendaagse Gentse Feesten geopend met lopend vuurtje

In Gent hebben de Vuurmeesters de jaarlijkse feesten figuurlijk en letterlijk in gang gezet. Dat gebeurde met een lopend vuur dat van aan de Stadshal vertrok in alle richtingen van de feestzone.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Tiendaagse Gentse Feesten geopend met lopend vuurtje

In Gent hebben de Vuurmeesters de jaarlijkse feesten figuurlijk en letterlijk in gang gezet. Dat gebeurde met een lopend vuur dat van aan de Stadshal vertrok in alle richtingen van de feestzone.