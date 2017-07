Een verborgen voorraad nummers die Freddie Mercury van Queen en David Bowie in de jaren 80 samen hebben ingezongen, maar die het daglicht nooit hebben gezien: voor fans klinkt het te mooi om waar te zijn, maar volgens Peter Hince bestaat die wel degelijk. Hij was tien jaar een roadie van Queen en was naar eigen zeggen getuige van de opnames in de Mountain Studios in Montreux in Zwitserland.

Hince doet zijn onthulling in een nieuw boek over Bowie van Neil Cossar dat binnenkort verschijnt. "Ze zongen zowel eigen werk als covers", citeert The Guardian uit het boek. "Ze waren wat aan het jammen in de studio en alles stond op band. Het gaat om volledige nummers. Ruw, maar goed."

De nalatenschap van Bowie noch het management van Queen wil op het bericht reageren, maar sowieso ligt het in lijn met uitlatingen van gitarist Brian May van Queen vorige maand in een interview. Ook hij liet doen uitschijnen dat nog heel wat onuitgegeven nummers van zijn band en Bowie samen bestaan.