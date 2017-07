Op het Zweedse Bravalla-festival waren er vier klachten over verkrachting en 23 gevallen van seksuele agressie. De organisatie besloot daarom om de editie voor volgend jaar te schrappen. "We zijn erg geschrokken van die hoge cijfers in Zweden. Dat is voor ons een signaal om hier nog meer aandacht voor te hebben", zegt Salomonowicz aan onze redactie.

"In bijna 30 jaar Dour is er nog geen enkele klacht geweest. Maar dat betekent niet dat er geen voorvallen zijn, want vrouwen durven vaak geen klacht in te dienen. En het betekent zeker niet dat de problematiek voor ons niet belangrijk is."

De organisatie van Dour heeft aan alle medewerkers gevraagd om oplettend te zijn. Het festival werkt ook al jarenlang samen met verschillende vzw's die actief zijn rond (onder andere) deze problematiek, zoals Seks en Co en Modus Vivendi. Van die laatste organisatie loopt er een mobiel team rond op de wei dat kan ingrijpen als dat nodig zou zijn.

"We werken al bijna 15 jaar lang samen met deze vzw's. En dat blijven we doen. Zij hebben de kennis en wij volgen hun advies."

Daarnaast zijn ook de politie en het Rode Kruis aanwezig op Dour. Op de festivalsite is er tot slot een "relax zone", waar festivalgangers tot rust kunnen komen, met ondersteuning van professionele zorgverleners.