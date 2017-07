Vlaanderen feest onder de paraplu op Brusselse Grote Markt

In Brussel werd het volksfeest op de Vlaamse feestdag afgesloten met een optreden van de Clement Peerens Explosition. Vooraf was ook de man van het Vlaamse lied nog te horen, Will Tura.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Vlaanderen feest onder de paraplu op Brusselse Grote Markt

In Brussel werd het volksfeest op de Vlaamse feestdag afgesloten met een optreden van de Clement Peerens Explosition. Vooraf was ook de man van het Vlaamse lied nog te horen, Will Tura.