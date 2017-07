"Een jongen viel per ongeluk over mij", legt Rob uit aan BBC News. "Maar hij was super sympathiek en heeft mij samen met zijn vrienden opgetild boven het publiek zodat ik een beter zicht had."

De actie trok de aandacht van Chris Martin die Rob zelf het podium op hielp. Daar mocht hij even meespelen op de mondharmonica tijdens een nummer dat Martin speciaal voor hem improviseerde. "Plots stond ik daar bij Coldplay voor een joelende massa van 83.000 mensen."

"Ik wil Chris bedanken voor deze fantastische ervaring", zegt Rob nog. "In deze tijden van de horror in Parijs, Londen en Manchester, weet je bij deze shows nooit wat er gaat gebeuren."

Bekijk hier het filmpje op BBC News.