De organisatie legt nu omstandig uit waarom ze deze beslissing genomen heeft. "De beslissing om het festival niet te stil te leggen is genomen door de lokale autoriteiten en de veiligheidsdiensten van het festival", klinkt het.

"Mad Cool Festival voldeed aan alle veiligheidsmaatregelen die verplicht zijn voor het publiek, de artiesten en de medewerkers en was op incidenten voorbereid. In dit geval was het oordeel dat het onveilig was om zo'n massa mensen op hetzelfde moment te evacueren en in beweging te laten komen, met de mogelijkheid van gewelddadige reacties door de plotse annulatie van een evenement waar 45.000 mensen bij aanwezig waren. De veiligheid van de festivalgangers was de hoogste prioriteit en die is niet in het gedrang gekomen." De groep kreeg enkel te horen dat er iets was met de veiligheid en vond het ook normaal dat er geen verdere details verder meegedeeld. "We hadden geen idee dat er een ongeval gebeurd was", zei frontman Billie Joe Armstrong.