Aan The Modesto Bee vertelt Helen meer over de opnames van de videoclip. Die vonden half juni plaats en namen in werkelijkheid meerdere dagen in beslag. "Hij vroeg me of ik dit voor hem wou doen", zegt ze. "Natuurlijk wou ik dat. Ik hou van elke kans om mijn kleinkinderen in de buurt te hebben. We zijn een heerlijke familie en we hebben veel plezier."

Helen was getrouwd met een kolonel in het leger. In 1998 verhuisden ze naar Modesto om dichter bij een van hun dochters te wonen. Het is overigens haar huis dat zij en Macklemore in de videoclip met eieren bekogelen.

Hoewel de videoclip erg spontaan oogt, blijkt uit het artikel in The Modesto Bee dat alle activiteiten op voorhand netjes waren gepland en dat de bijhorende locaties nauwgezet waren gescout en uitgekozen. Voorts hebben Macklemore en zijn grootmoeder zich in werkelijkheid grotendeels in een camper met airconditioning verplaatst en niet in een cabrio omdat Modesto op het moment van de opnames aan een hittegolf ten prooi was gevallen.